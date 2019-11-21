اعتداءات إرهابية على مدينة حلب

استشهد ٥ مدنيين وأصيب ٣١ آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن “التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب اعتدت بعدة قذائف على مدينة حلب وسقطت واحدة منها على حي الأعظمية ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 6 آخرين”.

وأضاف المصدر إن عدة قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتشرون غرب المدينة سقطت بعد ظهر اليوم على حي الجميلية السكني بحلب ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج المناسب.