الأشعة المقطعية قد تصيبك بـ”السرطان”

كشفت دراسة حديثة أن الأشعة المقطعية، المستخدمة في فحص بعض المرضى، ربما تكون سبباً في إصابة بعض الأشخاص بمرض سرطان الغدة والدم المعروف أيضاً “اللوكيميا”.

ذكرت ذلك صحيفة “إكسبريس” البريطانية، مشيرة إلى أن الدراسة مبنية على تحليل بيانات خاصة بـ23 ألف حالة مصابة بسرطان الغدة الدرقية، إضافة إلى 20 ألف حالة تعاني من أورام الـ”لمفوما لاهودجكينية”.

واستبعدت الدراسة المرضى، الأقل عمراً من 25 عاماً، حيث وجد الباحثون أن الأشعة المقطعية أسهمت في زيادة خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية واللوكيميا، بين المرضى من مختلف الأعمار.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص، الذين شملتهم الدراسة أعمارهم تتراوح بين 36 و45 سنة، مشيرة إلى أن الذين يخضعون للأشعة خلال الفحص تتضاعف نسبة إصابتهم بالمرض 3 مرات، بحسب الصحيفة، التي أشارت، إلى أن بيانات المرضى الأكبر سناً، لم تكشف وجود علاقة بين التعرض للفحص بالأشعة المقطعية والإصابة بأورام خبيثة.