الهلال: الأمين العام لحزب البعث كان دائماً الأب والأخ لكل المواطنين

أكد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس هلال الهلال خلال اجتماعه من عدد من الطلبة السوريين الدارسين والموفدين إلى الجامعات الصينية، أن الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد كان دائماً الأب والأخ لكل المواطنين، وكان يسخّر كل الإمكانات المتاحة لخدمة الشعب والنهوض بواقعه المعيشي في ظلال الحرب الاقتصادية المحكمة ضد سورية، والمرسوم الذي صدر اليوم والقاضي بزيادة رواتب العسكريين والمدنيين هو من أهم البراهين على ذلك، منوهاً إلى توجيهاته الدائمة للقيادات البعثية كافة لخدمة المواطنين والاستماع لشكاويهم.

وأضاف الرفيق الهلال أن هذا الاجتماع يأتي ضمن هذه التوجيهات للاستماع إلى المعوقات التي تواجه الطلبة الموجودين في الخارج وتذليل تلك الصعوبات والمشاكل التي تواجههم، كما استعرض الرفيق الأمين العام المساعد أهم نتائج زيارة الوفد القيادي للصين، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحزب الشيوعي الصيني والتي تساهم في تعزيز العلاقات بشكل كبير وتعود بالنفع لكلا الدولتين.

واستعرض الطلبة العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجههم والتي تركزت حول مشكلة تجميد حسابات السوريين في البنوك بسبب العقوبات الاقتصادية وطالبوا بزيادة مدة صلاحية جواز السفر للطلبة الموجودين في الخارج.

وفي جانب آخر تابع وفد حزب البعث حضوره لأعمال الجلسة الختامية للندوة التي أقامها الحزب الشيوعي الصيني وأفكار الزعيم ماو تسي تونغ والتي أقيمت في مدينة نانتشانغ في مقاطعة جيانغشي، وقد استمرت لمدة يومين قدم خلالها العديد من قادة الأحزاب في العالم بعض الكلمات كما قدم فيها وزير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي لمحة عن أهم إنجازات الحزب وأهم ما قام به من محاولة القضاء على الفقر وخدمة الشعب وتطوير دولة الصين الشعبية.

حضر اللقاءات الرفيقان ياسر الشوفي وعمار السباعي عضوا القيادة المركزية والرفاق أعضاء الوفد.