اليمن يدعو الدول إلى استئناف نشاط سفاراتها بصنعاء

نقل موقع المسيرة نت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية قوله إن “استئناف عمل السفارات يتيح لهذه الدول الاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض اليمنية والمساهمة بتعزيز جهود السلام في اليمن”.

ودعا المصدر دول العالم إلى التوقف عن تجاهل الوضع المأساوي في اليمن جراء استمرار العدوان السعودي.

إلى ذلك دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي الذي يحتفل باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل إلى إدانة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن.

وأكدت الخارجية اليمنية أن أطفال اليمن “يعانون الأمرين” جراء العدوان والحصار المفروض من قبل دول تحالف العدوان السعودي للعام الخامس على التوالي في ظل صمت مطبق من قبل المجتمع الدولي.