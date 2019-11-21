بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

دعت وزارة الخارجية البريطانية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسعه الاستيطاني مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ونقلت رويترز عن الخارجية البريطانية قولها في بيان اليوم إن موقف بريطانيا بشأن المستوطنات واضح … إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام.

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو قبل ايام أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الامن 2334 لعام 2016 الذى يطالب الاحتلال بوقف فورى لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي “بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا” انتقدوا في وقت سابق اليوم بشدة موقف الإدارة الأمريكية إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ودعوا في بيان مشترك كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف العمليات الاستيطانية.