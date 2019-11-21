بيلوسي توجه لترامب تهمة جديدة

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وجود أدلة واضحة على استغلال الرئيس دونالد ترامب منصبه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة مقوضا بذلك الأمن القومي للبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن بيلوسي قولها في مؤتمر صحفي “إن الأمر متروك للجنة الاستخبارات في مجلس النواب لتحديد كيفية المضي قدماً في التحقيقات التي يقودها الديمقراطيون بشأن ترامب مضيفة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتقصير”.

ويواجه ترامب تداعيات فضيحة تتعلق باتصاله بنظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ومحاولته فتح تحقيق بشأن خصمه في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن حيث بدأت أمس الأول جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب لبحث عزله في إطار هذه القضية.