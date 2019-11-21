تأهيل قسم الأمراض والأورام السرطانية في مشفى حماة الوطني

تواصل الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني أعمال إعادة تأهيل والتوسع بالطاقة الاستيعابية لقسم الأمراض والأورام السرطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP” .

وذكر مدير عام الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أن الهدف من هذه الأعمال تحسين بيئة العمل وتقديم خدمة طبية مناسبة ورعاية صحية آمنة للمرضى منوها بأنه ورغم تحديات الحرب الارهابية على سورية التي تسببت بارتفاع تكاليف أدوية السرطان وصعوبة تأمينها تواصل وزارة الصحة توفير العلاج المجاني لمرضى السرطان.

من جانبه بين الدكتور عبد الرزاق نوير رئيس قسم الأمراض السرطانية أن أعمال التأهيل تشمل الأعمال المدنية والبلاط والدهان وعيرها والغاية منها التوسع بالطاقة الاستيعابية للقسم الذي يوجد 5 كراسي إعطاء جرعات علاج مرضى السرطان و36 سريرا مخصصا للمرضى إذ كان القسم يستقبل يوميا 50 حالة من حالات مرضى السرطان والتوقعات أن ترتفع إلى 70 مريضا بعد أعمال التوسع.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني وضعت مؤخرا جهاز تنظير المفاصل هذا الجهاز الحيوي والفعال الذي يخدم المرضى في مجال جراحة تنظير المفاصل بما فيها إستئصال الغضاريف وتصنيع الأربطة والحقن داخل المفاصل علماً أن الجهاز يعمل بتقنية حديثة مع برامج عمل متقنة وأكد الدكتور بنيامين اسبر رئيس العمليات العامة في الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني بأن هذا الجهاز الحيوي قد وضع في الخدمة ويعمل عليه كادر طبي مدرب.

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد