جمعة: فجر ابراهيم باق كمدرب لمنتخب سورية الأول

قال اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام إن المدير الفني لمنتخب سورية الأول فجر إبراهيم، باق في منصبه، بعد حصد العلامة الكاملة، في أول 5 جولات من التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وأكد جمعة في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم تجديد الثقة بالمدرب وجهازه المساعد، وأن انتخابات اتحاد كرة القدم لن تؤثر على بقائه، خاصة بعد أن ساهم بتحقيق نتائج ملفتة في الأشهر الأخيرة.

وجمع المنتخب السوري 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى من التصفيات، بفارق 8 نقاط، عن أقرب منافسيه.