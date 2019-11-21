خدمات لتحسين واقع كورنيش جبلة و الحفاظ على نظافته

يعتبر كورنيش جبلة البحري متنزهاً سياحياً شعبيا لمدينة جبلة و لذلك فمن الضروري أن يحظى الكورنيش بالعديد من الخدمات و المشاريع لتحسينه ضمن مجموعة المشروعات الهادفة لتطوير مدينة جبلة بكل أنحائها ومنها الكورنيش .

وذكر المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة لـ “للبعث ميديا” أن المشاريع الاستثمارية الموجودة على الكورنيش البحري تم عرضها في مُلتقى الاستثمار السياحي الماضي حيث تم طرح خمسة مواقع استثمارية على أمل تنفيذها مع بداية العام القادم.

و حول واقع النظافة في الكورنيش تحدث قناديل حول ظاهرة رمي النفايات على الأرصفة وحدائق الكورنيش بشكل عشوائي من قبل بعض المتنزهين مُضيفاً أن ورشات النظافة تقوم بشكل يومي في تنظيف المنطقة ووضع سلات القمامة إلى جانب ما تقوم به الجمعيات الأهلية والمنظمات التي تقوم بتنظيفه من حين لآخر لكن ذلك لا يكفي إن لم يكن هناك تعاون جماعي ملموس بين مجلس المدينة والمواطن والتطلع نحو هدف أساسي لحل هذه المشكلة لأن الهدف هو الحفاظ على المنظر الحضاري للمدينة وليس فقط كورنيش جبلة فذلك يعكس الصورة الحقيقية والسياحية للمدينة و كل المدن بشكل عام ..

وفي لقاءات مع عدد من المواطنين في منطقة جبلة، قالت المواطنة مرام الابراهيم: الحفاظ على نظافة المدينة و الحيّ واجب و هو جزء من النظافة الشخصية ويجب أن نساهم كمواطنين مع المؤسسات في حل هذا الموضوع من خلال جلسات ومحاضرات توعوية فيما أوضح المواطن سامر يوسف أنّ حل المشكلة هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع و زيادة نشاط الجمعيات والحملات التطوعية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية النظافة كسلوك حضاري.

البعث ميديا || اللاذقية – لين يوسف