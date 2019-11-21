شنايدر غير معجب برونالدو وميسي

عقد الهولندي ويسلي شنايدر النجم السابق لإنتر ميلان وريال مدريد، مقارنة بين مستواه، وما يقدمه ليونيل ميسي مع برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وقال شنايدر في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “يجب أن أكون صادقًا مع نفسي. إذا كنت ملتزمًا بنسبة 100% لوصلت إلى مستوى ميسي وكريستيانو. أنا متأكد من ذلك”.

وأضاف “ليست المشكلة أنني لم أستطع القيام بذلك، ولكني لم أشعر بأنني أحب ذلك”.

وتابع “فضلت أن أستمتع داخل وخارج الملعب خلال مسيرتي الكروية، لقد فزت بكل شيء وليس لدي أي ندم على ذلك”.

وواصل شنايدر “عندما وصلت إلى ريال مدريد، دخلت التشكيل الأساسي للفريق سريعًا”.

وأكمل “لم يتحدث جوتي معي لمدة 3 أشهر، لأنه أصبح على مقاعد البدلاء، ولكننا بعد ذلك أصبحنا نلعب معًا وانسجمنا بشكل كبير. لقد كان كل منا يعرف مكان الآخر دون أن ينظر”.

وختم شنايدر حديثه بقوله “لقد كان جوتي ظاهرة، وهو أكثر لاعب أثار إعجابي أكثر من غيره”.