غزال ضمن قائمة افضل اثني عشر لاعبا في العالم

اختير لاعب منتخب سورية لألعاب القوى مجد الدين غزال ضمن أفضل اثني عشر لاعبا على مستوى العالم للانضمام إلى لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأكد أمين سر اتحاد اللعبة أحمد أبو الذهب أن لاعب منتخبنا يستحق أن يكون في لجنة الرياضيين في الاتحاد الدولي لأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم ولديه ميداليات براقة في معظم البطولات المحلية والدولية مشيرا إلى أن اختياره ضمن 12 لاعبا متميزا على مستوى العالم إنجاز للرياضة السورية بشكل عام ولألعاب القوى بشكل خاص.

واشترط الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن يكون المرشح لعضوية اللجنة الجديدة التي تستمر لمدة أربع سنوات سبق له المشاركة في النسختين الأخيرتين لبطولات العالم أو الألعاب الأولمبية الأخيرة.

ويحق لأعضاء اللجنة المشاركة في اتخاذ القرارات في بطولة العالم بهدف العمل على تطوير إصلاحات الحوكمة والنزاهة إضافة إلى التصويت في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكانت قائمة المرشحين للجنة ضمت إلى جانب غزال كلا من النيوزيلندي فاليري آدمز والبلجيكي كيفن بورلي والتونسية حبيبة غريبى والهولندي ثيغمن كوبرز والأميركي برنارد لاجات والفرنسي رينو لافيليني والفنلندية نورالوتا نيزيري والجامايكية عائشة براوغ لير والكازاخية أولغا ريباكوفا والأوكرانية أولها سالادوخا والبريطاني غولدي سايرز واليونانية كاترينا ستيفانيدي والصيني سو بينجتيان والسويدي ميشيل تورنيوس.

يشار إلى أن غزال سيغادر إلى مدينة موناكو الفرنسية لحضور الاجتماع الأول للجنة إضافة إلى حفل توزيع الجوائز لأفضل رياضي ورياضية بألعاب القوى لعام 2019.

يذكر أن غزال 31 عاما بدأ ممارسة ألعاب القوى في مسابقة الوثب العالي منذ 15 عاما ومثل المنتخب للمرة الأولى عام 2006 خلال دورة الألعاب العربية المدرسية في الجزائر وأحرز الميدالية الفضية وحقق عشرات الميداليات في الأعوام السابقة أبرزها برونزية بطولة العالم في لندن وبرونزية دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا العام الماضي إضافة إلى المراكز الأولى في الدوري الماسي.