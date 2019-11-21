لاعبو منتخب سورية: حققنا هدفنا وأسعدنا الجماهير

حقق منتخب سورية لكرة القدم للرجال العلامة الكاملة بحصده خمس عشرة نقطة من خمس مباريات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال محمود المواس لاعب خط وسط المنتخب إن الفوز في المباريات الخمس مهم للغاية لمتابعة مشوارنا في التصفيات ولكن الأهم أننا أعدنا ثقة الجماهير بنا وطوينا صفحة نهائيات اسيا السابقة ورسمنا البسمة على وجوه محبي المنتخب داخل وخارج سورية.

وأوضح المدافع أحمد الصالح أن المنتخب الآن في حالة جيدة لوجود توليفة جديدة من الشباب اضافة الى الخبرات بإشراف المدير الفني فجر إبراهيم التي استطاعت أن تحقق المراد بالفوز على الفلبين مرتين وغوام وجزر المالديف والصين لافتا إلى وجود حالة من الانسجام تسود بين اللاعبين والكادرين الفني والإداري إضافة إلى التصميم والإرادة في متابعة التصفيات بأداء ونتائج أفضل للوصول إلى الهدف المنشود في التأهل بجدارة إلى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

بدوره لاعب خط الوسط ورد السلامة بين أن اختيار لاعبين من الدوري السوري ضمن قائمة المنتخب أثبت صوابيته لأنهم جميعا كانوا على قدر المسؤولية في جميع المراكز فمنهم من دافع ومنهم من سجل أهدافا ومنهم من كان خير لاعب ارتكاز لافتا إلى أن لاعبي الخبرة يقدمون الكثير لرفع معنويات اللاعبين الشباب أثناء التدريبات والمباريات.

ورأى حارس المنتخب إبراهيم عالمة أن جميع اللاعبين قدموا ما لديهم بغية اسعاد الجماهير وإعادة صورة نسور قاسيون كما كانت في التصفيات السابقة داعيا الجمهور إلى الاستمرار بمؤازرة المنتخب ليواصل نتائجه الإيجابية وتحقيق الحلم المنتظر في الوصول إلى المونديال العالمي.