مجلس الوزراء اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على سورية

أكد مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن العدوان الإسرائيلي يمثل اعتداء سافراً على سيادة الأراضي السورية.

وفى تصريح خاص لمراسل لسانا قال الدكتور هزاع عبدالرحمن الصبري مسؤول الشؤون السياسية والإعلام بالمجلس اليمني للسلم والتضامن إن “هذا العدوان الهمجي ضد دولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة يدل على دعم ومساندة الكيان الصهيوني للمجموعات الإرهابية ومحاولة رفع معنوياتها المنهارة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على الإرهاب في مختلف المناطق السورية”.

ودعا الصبري الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان العالمي والهيئات والمنظمات الدولية وكل شعوب العالم المحبة للسلام والحرية إلى إدانة هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه من خلال المحاكم الدولية ومساندة ودعم سورية في الدفاع عن سيادتها بكل الوسائل الممكنة.

إلى ذلك أدان مجلس الوزراء اليمني القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبينا أنه يمثل امتدادا للمواقف العدوانية للإدارات الأمريكية المتعاقبة لصالح الكيان الغاصب على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.