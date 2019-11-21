“Xiaomi” تطلق ميزة جديدة

أشارت شركة xiaomi خلال مؤتمر المطورين الأخير الذي عقد في بكين إلى أنها تنوي إدخال ميزة جديدة على أجهزتها قد تساهم في إنقاذ أرواح ملايين الناس.

وخلال المؤتمر قال الخبراء في الشركة إن واجهات MIUI بنسختها الـ 11 القائمة على أنظمة أندرويد ستدعم ميزة مهمة ترسل إشارات تحذير للمستخدمين لتنبئهم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية، وترسل لهم التحذيرات قبل ثوان أو أعشار من الثانية من لحظة وصول الهزات إلى الأماكن التي يتواجدون فيها.

وطورت Xiaomi هذه الميزة بالتعاون مع معهد Care-life المعني بدراسة الكوارث الطبيعية، واختبرتها لأول مرة في ايلول الفائت، وسعت لتفعيلها عند المستخدمين في مقاطعة سيتشوان التي تتعرض دوما للزلازل لاختبارها ونشرها في مناطق أخرى حول العالم.

كما أشارت الشركة خلال المؤتمر إلى أن واجهات MIUI الجديدة لأجهزتها ستدعم العديد من الخصائص والميزات الإضافية، كما ستدعم مساعد Xiao Ai الصوتي الجديد الذي طوره خبراؤها.

وأعلنت xiaomi أيضاً عن عزمها طرح 10 هواتف ذكية جديدة تدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G خلال عام 2020، إضافة لمجموعة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة.