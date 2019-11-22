الخارجية الكازاخية تكشف موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول الأزمة في سورية ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في الـ 10 والـ 11 من الشهر المقبل.

وقال تليوبردي للصحفيين في نورسلطان اليوم: “من المقرر إجراء محادثات بصيغة أستانا في الفترة من الـ 10 إلى الـ 11 من كانون الأول المقبل” مضيفا “تم تلقي نداء رسمي لتحديد هذه التواريخ”.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية منذ مطلع عام 2017 وعقدت ثلاثة عشر اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.