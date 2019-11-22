الرفيق الهلال يلتقي نائب الرئيس الصيني

التقى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية وانغ تشيشان وبحث معه علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

ونقل وانغ خلال اللقاء تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السيد الرئيس بشار الأسد مشيرا إلى موقف الصين الداعم لسورية في حربها ضد الإرهاب العالمي والقوى الامبريالية التي حاولت إسقاط سورية وتفتيتها وفرض السيطرة على المنطقة مؤكدا أن انتصار سورية بعد هذه السنوات التسع من الحرب يدل على قوتها وعظمتها حيث يشهد تاريخها بذلك.

من جانبه نقل المهندس الهلال تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس الصيني مشيرا إلى أن الدول الامبريالية ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كانت تريد إسقاط سورية وتعمل على استهداف الدول التي تسعى لخدمة شعوبها من أجل تحقيق مصالحهم وأجنداتهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب.