الصحة تنهي حملة التلقيح الوطنية في تدمر

أنهت المنطقة الصحية في مدينة تدمر بريف حمص تنفيذ حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال التي استمرت خمسة أيام وشملت أطفال الأهالي العائدين إلى المدينة والتجمعات السكانية المنتشرة في عمق البادية.

وقال مدير المنطقة الصحية الدكتور وليد عودة إن الكادر الطبي المكلف حملة التلقيح استهدف الأطفال من عمر يوم واحد حتى عمر خمس سنوات.

وأشار عودة أن الفرق الجوالة وصلت في عملها إلى جميع أهالي التجمعات السكانية المنتشرة على مساحات شاسعة في أرجاء البادية التدمرية وخاصة في مناطق السخنة وأبو رجمين والطيبة والكوم والمحطة الثالثة والبيضة والبيارات الغربية الذين عادوا إليها بعد توافر الأمان والاستقرار بفضل بطولات الجيش العربي السوري.