الصين لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده لا تخشى المواجهة مع الولايات المتحدة في حال اندلاع حرب تجارية بين البلدين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بكين ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن شي قوله للمشاركين في منتدى الاقتصاد الجديد المنعقد بالعاصمة الصينية بكين: “حين تقتضي الضرورة سندافع لكننا نعمل بنشاط في مسعى لكي لا يكون هناك حرب تجارية.. لم نبدأ هذه الحرب ونرغب في التوصل إلى اتفاق (المرحلة واحد) على أساس الاحترام المتبادل والمساواة”.

تصريحات شي تاتي بعد يومين من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن بكين “لم تقدم تنازلات كافية” حتى الآن تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وشهدت العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا مؤخرا توترا شديدا بدأ عندما فرض الرئيس الأمريكي رسوما على واردات وبضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أن المستهلكين والشركات الأمريكية سيقعون ضحية الاستخدام العشوائي لقرار ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية.