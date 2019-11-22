سورية تشارك في مؤتمر “اليونسكو” في دورته الـ 40

تشارك سورية في أعمال الدورة الـ 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” والتي تستمر فعالياتها لغاية الـ 27 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وسلم وزير التربية عماد العزب للمدير العام المساعد لقطاع التربية في اليونسكو ستيفانيا جيانيني الخطة الوطنية للتربية في الجمهورية العربية السورية وقدم عرضاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية لاستمرار العملية التعليمية التربوية ولترميم المدارس المدمرة بفعل الإرهاب واستيعاب الطلاب المتسربين كافة وتحسين البيئة المدرسية وتطوير المناهج والنهوض بقدرات الأطر التدريسية.

كما عقد الوزير العزب والوفد المرافق اجتماعاً موسعاً مع المدير العام المساعد لقطاع الثقافة في المنظمة “ارنستو آتون” أكد خلاله وجوب العمل على إعادة القطع الأثرية السورية التي تمت سرقتها من قبل التنظيمات الإرهابية ووقف عمليات التنقيب غير المشروعة التي تقوم بها معرباً عن استعداد الحكومة السورية لتقديم الدعم اللازم للخبراء والاختصاصيين بالمنظمة في هذا المجال.

وفي لقاءات مع مندوبي كل من مصر والبحرين والإمارات والاتحاد الروسي والإكوادور وفنزويلا والبرتغال لدى منظمة اليونسكو أكد وزير التربية حرص سورية الدائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقياته وأن مشاركة سورية في فعاليات المؤتمر هي ممارسة حق لدولة عضو مؤسس في المنظمة الدولية.

من جهتهم ثمن مندوبو الدول موقف سورية والتزامها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر رغم محاولة الحكومة الفرنسية حجب سمات الدخول للوفد السوري المشارك خلافاً لاتفاقية المقر الموقع.

وسيتعين على الدول الأعضاء خلال الدورة الأربعين للمؤتمر العام اعتماد اتفاقية دولية ترمي إلى تيسير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي والتنقل الحر للطلاب والمدرسين.