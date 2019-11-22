موسكو تشكك برواية “تصفية البغدادي”

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن الجيش الروسي لا يملك معلومات موثوقة بشأن مقتل متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في سورية.

وحول ما إذا كان باستطاعة الجانب الروسي تأكيد مقتل البغدادي قال سيرومولوتوف في تصريح نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: “وزارة الدفاع الروسية علقت على هذا السؤال.. لا توجد لدى عسكريينا الذين يعملون على الأرض معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج العملية المذكورة بشأن القضاء على أبو بكر البغدادي”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في السابع والعشرين من الشهر الماضي أنها لا تملك أي معلومات تؤكد مقتل متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي ولا علم لها بأي مساعدة روسية مزعومة للطيران الأمريكي في العملية فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم نفسه تصفية متزعم تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية عسكرية في محافظة إدلب.