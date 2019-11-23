الخارجية الإيرانية تهاجم واشنطن

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة الحظر على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي مؤكدة أن الإدارة الأمريكية الحالية “لا تضع أي قيمة للآخرين فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان”.

ونقلت وكالة (ارنا) للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله اليوم “إن نظرة على سجل الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على مديري الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الكبرى بما في ذلك تويتر لإسكات الأصوات المعارضة تكشف التعاطي السياسي والانتقائي للإدارة الأمريكية مع الإنترنت”.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس حظرا على وزير الاتصالات الإيراني في خطوة أخرى في سياق الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد الشعب الإيراني.