استشهد وأصيب عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تابعة له.

وذكرت مصادر محلية أن سيارة مفخخة بمواد متفجرة انفجرت صباح اليوم في شارع الصناعة بمدينة تل أبيض ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار في المكان.

وأصيب في الخامس من الشهر الجاري عدد من المدنيين ووقعت أضرار مادية بالمنازل والممتلكات نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية و في إطار عدوانها على الأراضي السورية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الماضي بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.