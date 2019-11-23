بازار خيري لدعم أسر شهداء الجيش العربي السوري

تضمن البازار الخيري الذي أقامته جمعية “الجيل الجديد للثقافة والفنون” اليوم منتجات سيدات وضعن فيها كل ما فطرن عليه من إبداع وخبرة لدعم أسر شهداء الجيش العربي السوري والأسر المحتاجة.

ويضم البازار الذي منتجات متعددة من الأشغال اليدوية والصوفية والشموع وأنواع الصابون ولوازم أعياد الميلاد من أغذية وحلويات وزينة ولباس ومشروبات صنعتها سيدات من الجمعيات الأهلية المشاركة.

ولفتت آني جاركيان إلى أن ريع البازار يعود لأسر الشهداء والأيتام والأسر المحتاجة بمشاركة خمس جمعيات يعمل أفرادها في مجال الصناعات اليدوية وعدد من المبادرات الفردية لنساء أثبتن قدرتهن على الإبداع الفردي والعمل لرسم الفرح مع اقتراب حلول عيد الميلاد المجيد بالحب.