بايرن ميونيخ يسحق دوسلدورف برباعية نظيفة

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك بإسقاط فورتونا دوسلدورف في عقر داره برباعية بيضاء، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل رباعية البايرن الفرنسيان بينيامين بافارد وكورينتين توليسو، وسيرجي جنابري والبرازيلي فيليب كوتينيو، في الدقائق 11 و27 و34 و70 على الترتيب.

وحافظ الفريق البافاري على نظافة شباكه في مبارياته الـ3 تحت قيادة فليك.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 24 نقطة ليقفز لوصافة الترتيب، فيما توقف رصيد دوسلدورف عند 11 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.