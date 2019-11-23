خطة للتدخل السريع.. بعد جردة حساب لإضرار أول منخفض جوي

في جردة حساب للأضرار التي سببها المنخفض الجوي الفائت تضرر نحو ١٠٠ منزل وقبو و طوابق أرضية في مدينة السويداء بسبب الاختناقات و السيول التي كانت وجهتها منازل المواطنين.

حيث لم تستطع المصارف المطرية على ساحة المدينة استيعاب كميات الأمطار الغزيرة الهاطلة وتاليا تصريفها إضافة لذلك فالميول التي تمتاز به طبيعة المدينة زاد كذلك من هذه السيول وفي الريف الجنوبي للمحافظة تسببت الأمطار الرعدية في تصدع سدّة العانات المائية وكذلك تصدع الطريق الواصل إلى بئر قرية العانات الأول نتيجة انجراف التربة تحت الطريق.

ولمعالجة أي إضرار تقع مستقبلا أقرت لجنة الطوارئ في المحافظة خطتها لموسم الشتاء والمتمثلة بمراقبة مصارف المياه والمسيلات والبقاء في وضع الاستعداد التام لاستقبال موسم الثلوج من الإطفاء إلى الإسعاف إلى المحروقات إلى الأفران إلى كافة الآليات الهندسية المتوفرة في المحافظة وتفعيل غرفة العمليات الموحدة للتنسيق بين كافة الجهات المساهمة في العمل على مدار الساعة في حالات الطوارئ بهدف التدخل السريع للحد من الخسائر.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك