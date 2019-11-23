رغم مليارات الليرات  …التقنين القسري يربك شبكة الكهرباء في السويداء

رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء للحد من التقنين القسري الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية جراء الحمولات الزائدة والأعطال المتكررة والذي يؤثر على برنامج التقنين الموضوع أصلا ويجعله قسرياً في كثير من الحالات

وأهم هذه الإجراءات وفق شركة كهرباء السويداء انشاء محطة تحويل المعمل في المحافظة 66/ 20 ك.ف باستطاعة 60 ميغا واط مع الخط المغذي لها 66 ك.ف بكلفة مالية بلغت 6 مليارات ليرة.

وستساهم في تخفيف الأحمال على خط 66 ك.ف المغذي لمركز مدينة السويداء وتؤمن الكهرباء لمنطقة التطوير السياحي في ظهر الجبل, بالإضافة إلى تأمين الاستقرار لمنظومة الكهرباء بالسويداء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة .

وأهم فوائدها تكمن حسب الشركة ذاتها إنهاء التقنين القسري الناتج عن زيادة التحميل والحملات الكبيرة والصغيرة على مستوى المحافظة بشكل كامل خاصة في فصل الشتاء.

إذا ورغم تلك المليارات فإن منظومة الكهرباء وفي أول اختبار لها وقفت عاجزة أمام ظاهرة التقنين القسري أو الحد منها فهل من إجراءات أكثر نجاعة أم هذه هي “الحيلة والفتيلة”؟.

البعث ميديا || السويداء – أليس مرشد