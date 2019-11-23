فقدان طائرة مسيرة أمريكية فوق العاصمة الليبية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت القيادة الأمريكية اليوم في بيان على موقعها على الانترنت إن طائرة أمريكية غير مسلحة تابعة لها فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أمس الأول.

وأضاف البيان إن قوات القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تعمل حاليا على التحقيق في الحادث.

وزعمت القيادة العسكرية الأمريكية أنها تعمل في ليبيا باستمرار على “تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف” مشيرة إلى أن عملياتها تتم “بالتنسيق الكامل مع المسؤولين الحكوميين”.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي ناتو عليها عام 2011 حالة من الفوضى والفلتان الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق في غرب ليبيا والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر.