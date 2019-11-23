مانشستر سيتي يقهر تشيلسي

تقدم حامل اللقب مانشستر سيتي إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء السبت على ضيفه تشيلسي 2-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة.

وأحرز هدفي مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروين (29) ورياض محرز (37)، فيما سجل نجولو كانتي هدف تشيلسي الوحيد (21).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي هبط للمركز الرابع، لكن حامل اللقب مايزال متأخرا وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.