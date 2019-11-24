أيام “بيل” في البرنابيو معدودة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر يونايتد من الأندية المرشحة لإنقاذ جاريث بيل، نجم ريال مدريد، من “جحيم سانتياجو برنابيو” في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بيل قد احتفل بتأهل ويلز لكأس الأمم الأوروبية، برفع علم بلاده مكتوبًا عليه بالترتيب: “ويلز – جولف – مدريد”، الأمر الذي أغضب مشجعي النادي الملكي.

وخاض بيل أول لقاء له بعد هذه الواقعة على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال سوسيداد، ورغم أدائه الجيد، إلا أنه قوبل بصافرات استهجان من قبل جماهير الميرنجي.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بحاجة ماسة لتدعيم خط هجومه، في الوقت الذي يبحث فيه بيل عن الخروج من ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة التي يمكن أن تقف في طريق الصفقة، هي راتب اللاعب، والذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وألمحت إلى إمكانية حل هذه المشكلة من خلال عقد صفقة تبادلية بين الناديين، ينتقل على إثرها بول بوجبا للريال، بناء على رغبة زيدان وإصرار اللاعب، على أن ينضم بيل لليونايتد.