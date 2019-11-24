إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية كاليفورنيا

لقي طفلان في مدرسة ابتدائية مصرعهما، اثر إطلاق نار وقع أمس داخل مدرسة ابتدائية في مدينة يونيون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية محلية عن الشرطة قولها إن “الطفلين اللذين تتراوح أعمارهما بين 11 و 14 عاما كانا يجلسان في سيارة في موقف السيارات بمدرسة سيرليس الابتدائية بعد أن هاجمهما مشتبه بهم مجهولون وأطلقوا النار على سيارتهما عدة مرات” لافتة إلى أن أحد الطفلين توفي على الفور فيما توفي الآخر أثناء الطريق إلى أحد المستشفيات في المدينة.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه في المدينة ذاتها خلال اقل من أسبوع حيث أصيب رجلان في إطلاق نار يوم الأربعاء الماضي في أحد شوارع المدينة.