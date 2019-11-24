ارتقاء طفلة وإصابة آخرين بانفجار لغم بالطيبة بريف دير الزور

استشهدت طفلة وأصيب 17 طفلاً بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في حديقة إحدى مدارس قرية الطيبة بريف دير الزور الشرقي.

وذكر معاون مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور عصام العرفي في تصريح لمراسل سانا أنه وصل إلى مشافي دير الزور ظهر اليوم جثمان طفلة و17 طفلاً مصابين بجروح متفاوتة اثنان منهم بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية الطيبة.

وبين الدكتور العرفي أن الإصابات التي تعرض لها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً ناتجة عن شظايا في مختلف أنحاء الجسم جراء انفجار لغم في إحدى زوايا حديقة المدرسة في القرية.