استعادة السيطرة على «المشيرفة» بريف إدلب الجنوبي الشرقي

بعد معارك عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة”، استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على قرية المشيرفة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وبحسب مصادر مطلعة في حماة أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التي تتبع له بريف إدلب الجنوبي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية المشيرفة.

وبينت المصادر بأن الاشتباكات أدت أيضاً إلى القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم في حين لاذ باقي أفراد المجموعات الإرهابية باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي.

وكانت وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها في الرابع عشر من الشهر الجاري على قرية اللويبدة غربية وتل خزنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.