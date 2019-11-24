“البعث ميديا” ترصد واقع التلاعب بالأسعار في أسواق السويداء

حلّقت أسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية بشكل كبير مساء السبت في محافظة السويداء واختلفت الاسعار بين مناطق المحافظة مسجلة تباين بنسب تصل إلى 10 %في بعض السلع

فريق البعث ميديا في السويداء رصد واقع الأسواق في مختلف مناطق المحافظة ووثق صعود الأسعار المستمر يوم السبت وسط تخبط واضح في السوق، ما أدى إلى احتكار مواد معينة، وإغلاق عدد من تجار المفرق محلاتهم يوم الجمعة لعدم قدرتهم على الصمود.

والملاحظ في الجولة أن التجار يتسابقون لمعرفة حال الدولار في السوق السوداء لكي يعملوا على أساسه، خاصة تجار المنظفات والأدوات المنزلية والكهربائية، ومستلزمات الشتاء، في حين لوحظ ارتفاع كبير في الزيوت والسمون، وفقدت بعض أنواعها وسط حديث عن احتكار تجار الجملة لها خوفاً من الخسائر؟.

حيث سجلت المواد أسعاراً متناقضة بين عدد من مناطق المحافظة فمثلا سجل كيلو البرتقال أبو صرة 250 ل.س في أسواق (شهبا وقنوات والرحى ودانا), بينما كان سعره 300 ليرة في سوق السويداء ووصل كيلو الرمان إلى 250 ل.س في سوق (شهبا), ليزداد إلى 350 ليرة في سوق السويداء وبين السعرين في باقي أسواق المحافظة حسب الحجم وإقبال المواطنين على الشراء علماً أنه في سوق (الحسبة) 150 ليرة.

ووصل كيلو البطاطا إلى 275 ل.س في (شهبا) ، بزيادة 75 ليرة عن يوم الخميس، وعن سوق السويداء بينما وصل إلى 300 ليرة في (الرحى وداما), أما كيلو البندورة إنتاج السويداء وصل في سوق (شهبا) إلى 175ل.س، بزيادة بين 50 و75 ليرة بينما في سوق السويداء الى 150 ليرة وفي (قنوات) 100 ليرة سورية اما الخيار فتراوح سعره بين ٢٥٠ ليرة و٢٧٥ ليرة سورية.

فيما كانت الحشائش تتراوح بين 50 و 65 ليرة مثل (البقدونس والنعنع والفجل والكزبرة والجرجير) وغيره.

أما فيما يتعلق بالمنظفات، فلا رقيب عليها أو آلية يستطيع المواطن تحديد خياراته في شراءها، فقد زادت كافة الأصناف المعروفة ما يعادل 15 % وسط انقطاع ماركات محددة معروفة يتم في العادة الطلب عليها.

وارتفع طبق البيض 50 ليرة ليصل إلى 1350 للحجم فوق 2 كيلو، و1250 ليرة للأصغر في أسواق شهبا بينما سجل في أسواق السويداء 1100 ليرة سورية و 1300 ليرة في داما فيما وصل سعر ليترين من زيوت كلارا إلى 1950، و2000 ليرة وليتر البروتينا 850 ليرة في أسواق شهبا بزيادة ٥٠ ليرة عن أسواق السويداء.

وتابعت اللحوم صعودها التدريجي، كما سجلت حالة تباين في الأسعار بين الأسواق المحلية في المحافظة فوصل كيلو الفروج الحي إلى 850 ل.س، وكيلو الفروج المذبوح في المحلات 1150 ل.س، وكيلو السفاين 1850 ل.س، وكيلو السودا 1700 ل.س، وكيلو لحمة الغنم 6000 ل.س، وكيلو لحم العجل 4500 ل.س.

أما بالنسبة لأدوات التدفئة فوصل البوري الأبيض 600 طول متر نوعية خفيفة – الأسود الأصيل 700، الكوع 600 والأبيض 300، وسجل الأسواق تباينا في السعر وصل إلى 50 ليرة حيث وصل البوري الأبيض في الرحى إلى 650 ليرة ويتجاوز ذلك في قنوات.

وقال أحد التجار الكبار أن أسعار الدولار كسرت اليوم، وأن مستلزمات التدفأة هبطت عن يوم الخميس، ولا علاقة له بباقي التجار الذين أبقوا على أسعارهم، وهذا يتطلب من الحكومة أخذ دورها في المراقبة.

البعث ميديا || اعداد: ضياء الصحناوي – ربا الهادي – دعاء القنطار – رامي مرشد