الرقة.. لجنة المحروقات تقر آلية توزيع المازوت للآليات والتدفئة

وافقت لجنة المحروقات في محافظة الرقة برئاسة المحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس المحافظة خلال اجتماعها في ريف الرقة المحرر على تزويد عدد من المديريات والمؤسسات العامة بالوقود اللازم للآليات والتدفئة, ولاسيما لآليات مديرية الخدمات الفنية التي تنفذ اعمال تعبيد وصيانة الطرقات وترحيل القمامة.

كما أقرت اللجنة الموافقة على تأمين المازوت للشاحنات المقطورة التي تنقل القطن من الريف المحرر في (السبخة والدبسي) إلى محالج محافظات حلب واللاذقية وحماة بمعدل 600 ليتر لكل نقلية, بالإضافة إلى توفير 1500 ليتر يوميا للمقاولين المتعاقدين مع الشركة العامة للطرق والجسور وسيارات القطاع العام التي تنقل السلع والمواد الأخرى من المحافظات الأخرى إلى ريف الرقة المطهر وبمعدل 200 ليتر عن كل يوم عمل.

وفيما يتعلق بالغاز أكدت اللجنة أنها ستؤمن أسطوانات الغاز المنزلي بما يحقق عدالة التوزيع , أما بالنسبة لزيت الكاز فستحصل كل أسرة على مقدار 25 ليتر شهرياً في عدد من القرى التي تستخدمه .

وفي سياق متصل أكد رئيس مجلس المحافظة أن الموافقة تمت ايضا للآليات العائدة للمقاولين الملتزمين بتنفيذ مشروعات في (الريف المحرر) من محافظة الرقة.

حضر الاجتماع مدراء التجارة الداخلية والزراعة والمحروقات (سادكوب) والسورية للتجارة.

البعث ميديا || الرقة – حمود العجاج