المقداد لـ براساد أريال: نرغب بتطوير علاقاتنا مع الدول الصديقة بآسيا

استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم جهابندرا براساد أريال سفير نيبال في مصر والسفير غير المقيم لجمهورية نيبال في الجمهورية العربية السورية.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات.

وقدم الدكتور المقداد شرحاً حول آخر التطورات السياسية والميدانية في سورية مؤكداً تصميمها على تحرير كل أراضيها من رجس الإرهاب والتركيز على عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية التي شنت عليها.

وشدد الدكتور المقداد على رغبة سورية في تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة في آسيا في إطار سياسة التوجه شرقاً مؤكداً في هذا الصدد الرغبة في تعزيز العلاقات مع جمهورية نيبال الصديقة وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

بدوره أكد أريال رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية في كل المجالات بما في ذلك التجارية والثقافية.

وعبر أريال عن دعم بلاده الثابت لحق سورية في استعادة السيطرة على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب كما دعا إلى الالتزام بسيادة سورية ووحدتها وسلامتها أرضا وشعبا معربا عن أمله في عودة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

حضر اللقاء من الجانب السوري أيمن رعد مدير إدارة آسيا وزينا علي من مكتب نائب الوزير ومن الجانب النيبالي محمد ماجد الزايد القنصل الفخري لجمهورية نيبال في سورية والوفد المرافق له.