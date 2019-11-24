بمناسبة الذكرى الـ49 للحركة التصحيحية.. مهرجان خطابي لفرع فلسطين لحزب البعث العربي الاشتراكي 

بمناسبة الذكرى الـ49 للحركة التصحيحية نظمت القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي “فرع فلسطين بدمشق” اليوم مهرجانا خطابياً وفنياً بعنوان “من فلسطين.. الجولان عربي سوري” وذلك في مخيم جرمانا بريف دمشق.

الأمين القطري للتنظيم الفلسطيني للحزب الدكتور سامي قنديل أوضح في كلمة له أن الحركة التصحيحية حققت إنجازات مهمة على جميع الصعد في سورية وقدمت الدعم لقضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, مؤكداً وقوف الشعب الفلسطيني مع سورية في حربها ضد الإرهاب.

بدوره بين الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أن الهدف الأساسي من الحرب الإرهابية على سورية تصفية القضية الفلسطينية داعياً إلى التمسك بخيار المقاومة وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني وفصائله لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

وتضمن المهرجان عروضاً فنية راقصة لأشبال اتحاد شبيبة الثورة الفلسطينية “فرع دمشق وحدة مخيم جرمانا”, وعرض فيلم “فجر2” وتكريم بطلة الفيلم فجر تميم والفنان التشكيلي سعيد غنيم.