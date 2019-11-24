تحذيرات لبنانية من خطورة “صفقة القرن”

تستمر خفايا صفقة القرن بالتكشف ليتبين المستور وراءها من مؤامرات ونوايا تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على المساحة الأكبر من الأراضي الفلسطينية،و محاولات التحكم بالمنطقة.

وفي تصريح له، أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد، خطورة هذه الصفقة محذرا من تداعياتها على لبنان والمنطقة عموماً، وقال إن “صفقة القرن مخطط قديم يستجد بين الحين والآخر بحسب الظروف الإقليمية لتقويض لبنان وتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع إلا أنها ستسقط”.