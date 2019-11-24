تعادل مجنون بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه شيفيلد يونايتد 3-3 مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم شيفيلد بهدفين عن طريق جون فليك (19) وليس موسيت (52)، بيد أن مانشستر يونايتد تمكن من تسجيل 3 أهداف في غضون 7 دقائق عن طريق براندون ويليامز (72) ومايسون جرينوود (77) وماركوس راشفورد (79)، ثم أحرز أولي ماكبورني هدف التعادل الثمين في الدقيقة 90.

وتقدم شيفيلد يونايتد للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما بات مانشستر يونايتد تاسعا برصيد 17 نقطة.