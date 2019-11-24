جرح ثلاثة يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

جرح ثلاثة يمنيين بينهم طفلان بنيران العدوان السعودي في محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني قوله اليوم إن مواطناً يمنياً أصيب بنيران حرس حدود النظام السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية كما أصيب طفلان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة أوضح المصدر أن منزل مواطن يمني في مدينة الدريهمي المحاصرة احترق جراء قصف لقوى العدوان على المدينة مشيراً إلى أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 33 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات اليمنيين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه واستحدثت تحصينات قتالية شرق قرية الشعب وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس.