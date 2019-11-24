شبيبة الثورة تستقبل المنتسبين الجدد في الرقة

لأول مرة بعد سنوات تم قبول طلبات انتساب طلاب الصف السابع إلى صفوف اتحاد شبيبة الثورة في ريف الرقة المحرر.

هذه المناسبة وجهت رسالة هامة للعالم مفادها أن إرادة الحياة اقوى من إرادة القتل والإرهاب وداعميه ولاسيما بعد فشل هذا الأخير بنشر ثقافته التي رفضها أبناء الرقة بعودتهم للحياة الطبيعية.

وفي هذا السياق اكد الرفيق اسماعيل الحسين امين فرع شبيبة الرقة أن منظمة اتحادشبيبة الثورة بالتعاون مع مديرية التربية قدمتا كل الإمكانات لتفعيل العمل والنشاطات الشبيبية لأهميتها في حياة الشباب، كتنمية مواهبهم والاهتمام بمبادراتهم وفتح المجال الواسع للحوار مع الجيل الشاب.

يذكر ان مراسم الاحتفال نفذت تحت رعاية الرفيق عبدالإله الهادي امين فرع الحزب ومثله الرفيق أحمد المطر عضو قيادة فرع الحزب في مراسم التنسيب في ثانوية النميصة بالريف الشرقي المحرر بحضور عدد من الفعاليات الحزبية والرسمية والتربوية والشعبية.

البعث ميديا || الرقة – حمودالعجاج