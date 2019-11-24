مياه علوك تعود الى الحسكة بعد توقف دام أكثر من شهر

جهود كبيرة بذلت من أجل إعادة مياه الشرب في منطقة علوك بمدينة رأس العين والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب, حيث تؤمن المياه لأكثر من 850 ألف مواطن في محافظة الحسكة .

وبين المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بأنه تم إعادة ضخ مياه الشرب من آبار علوك برأس العين بعد إصلاح الاعطال التي حصلت لهذه الآبار نتيجة تعرضها لاستهداف من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وخروجها عن الخدمة مشيرا بأن الإنتاج اليومي لهذه الآبار يقدر ب 100 ألف متر مكعب يوميا مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت برنامج زمنيا من أجل تأمين مياه الشرب إلى كافة احياء المدينة بعد توزيع المدينة ” 4″ قطاعات بحيث يكون التقنين كل أربعة أيام.

وأكد العكلة أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قامت بسرقة بعض المحولات والأكبال الكهربائية مما جعل المؤسسة تبحث عن بدائل أخرى من أجل عودة مياه الشرب للمحافظة من خلال إصلاح هذه المحطات وصيانتها, كما عملت المؤسسة أثناء توقف مياه الشرب من علوك إلى تأمين مياه الشرب عن طريق السد الشرقي والتي جودة مياهها لم تكن بالمستوى المطلوب.

يذكر أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا البنى التحتية في الشريط الحدودي, ومنها محطات مياه الشرب والكهرباء في منطقة رأس العين ولاسيما آبار مياه الشرب بمنطقة علوك.

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر