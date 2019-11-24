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وحدات من الجيش العربي السوري تستعيد السيطرة على قرية المشيرفة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي «جبهة النصرة» بريف إدلب الجنوبي الشرقي
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24/11/2019
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