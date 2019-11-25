إجراءات منح شهادة الاعتمادية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي

بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمحصول الحمضيات و ضمن خطة برنامج الاعتمادية لتسويق المحصول الذي تدعمه وزارة الزراعة لإيجاد قنوات تسويقية جديدة للحمضيات في سورية بالتعاون مع شركات مراقبة دولية من ايطاليا /ccpb/ واسبانيا /acerta/ عقدت مديرية الزراعة باللاذقية ندوة تعريفية حول البرنامج بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ومديري الجهات المعنية ومزارعين وممثلين عن الشركتين الاوربيتين بدار الأسد للثقافة.

المحافظ السالم أكد أن التواجد اليومي للقائمين على عملية تسويق الحمضيات في سوق الهال لمعالجة أي معوقات تصب في مصلحة الجميع وخاصة المزارعين عبر تحسين الأسعار..ونحن كمحافظة جاهزون لنقل الموسم لأي فلاح من الأرض مباشرة إلى سوق الهال او منه إلى أي سوق يرغب بتسويق المادة اليه .

وأشار السالم إلى أن الاهتمام بعملية التسويق ودعمها يأتي انطلاقا من الحرص على مصلحة المزارعين أولا وأخيرا داعيا الى تحفيز العمل والإخلاص به .

وتم خلال الندوة مناقشة إجراءات منح شهادة الاعتمادية وطلبات المزارعين ومراكز الفرز والتوضيب مع الاشارة إلى أهمية هذا البرنامج في منح شهادات الممارسة الزراعية الجيدة التي تمكن من فتح أسواق جديدة للمنتج السوري ودعم الحكومة له من خلال دفع تكاليف الشهادة بما يصب في خدمة المزارعين.

البعث ميدديا || اللاذقية- رفيا عبود