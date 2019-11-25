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جريدة البعث
“الثروة الخضراء” تستعيد ألقها..
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إنفوغرافيك
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الشريط االاخباري
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سلايد
25/11/2019
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تصميم: ريم حسن
إعداد: رغد خضور
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