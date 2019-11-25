الخارجية الروسية: السوريون وحدهم يقررون مستقبل بلدهم

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم مشددا على ضرورة عدم التدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور.

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره النيبالي براديب كومار جياوالي في موسكو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254 الذي يؤكد أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم.

وأكد لافروف على رفض أي محاولات للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور مبينا أن بعض الدول حاولت لمدة تسعة أشهر عرقلة جهود الأمم المتحدة لإطلاق عمل اللجنة وأن التهديدات بإفشالها لا تزال موجودة مشيرا إلى أن هذه المحاولات تناقض القرار الأممي 2254 وعلى الأمم المتحدة ضمان تطبيقه.