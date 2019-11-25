السيدة العجوز في مأمن

يستعد يوفنتوس لمواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مران فريقه يوفنتوس الإيطالي الإثنين، عشية مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب (أليانز ستاديوم) في الجولة الخامسة بدوري الأبطال.

ولم يشارك النجم البرتغالي في انتصار فريقه السبت الماضي على أتالانتا في عقر داره (1-3) ضمن الجولة الـ13 من “السيري آ”، قبل أن يعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي اليوم ليعلن جاهزيته لمواجهة الثلاثاء التي يسعى فيها بطل إيطاليا لحسم تأهله لثمن نهائي “التشامبيونزليج”.

كما شهد المران مشاركة المهاجم فيديريكو بيرناردسكي الذي كانت مشاركته في مواجهة الغد محل شك بسبب مشكلة في الصدر، وكذلك المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي كان يعاني من آلام على مستوى الكتف خلال مباراة أتالانتا.

على الجانب الآخر، سيفتقد المدرب ماوريسيو ساري لخدمات الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا المصاب في عضلة الفخذ اليمنى وسيغيب لنحو أسبوعين، حسبما أعلن النادي في بيانه.

ورغم موجة الطقس السيئ التي تضرب إيطاليا، بشكل خاص الجزء الشمالي، حاليا، إلا أنه من المنتظر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء وسط أجواء مناسبة.

وينفرد “البيانكونيري” بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الفريق المدريدي.