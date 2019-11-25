الهلال: إرادة المواطن هي أقوى من أي سلاح

أكد الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان “الأبطال المعاصرون ودورهم في تربية الشباب” أن السوريين على مر التاريخ كانوا يقدمون الشهداء لأنهم بطبيعتهم شعب لا يعرف الخنوع أو الخضوع أو الاستسلام، مشيراً إلى أنه بفضل دماء الشهداء التي روت تراب الوطن تحقق الانتصار على الإرهاب ولذلك علينا صون تلك الدماء.

ونوه الرفيق الهلال إلى وجود برامج في منهج حزب البعث لتربية أعضائه على هذه القيم يتم من خلالها توضيح معنى الشهادة وتدريسها للأطفال وفي المدارس لتخليد شهداء سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري يكنّ لأبناء الشهداء احتراماً كبيراً.

وأكد الرفيق الهلال على أن إرادة المواطن هي أقوى من أي سلاح، ولولا الإرادة التي نمت في نفس كل مواطن سوري لما استطعنا الانتصار على الإرهاب الدولي، كما أن أهم وقود الانتصار هم الشهداء حيث كانت إرادة العنصر البشري الأساس في الانتصار على العدو الصهيوني في حرب تشرين التحريرية، ما جعل أبناء سورية ينتصرون في الحرب على الإرهاب الدولي حيث كان الضباط يستشهدون قبل الجنود.

واعتبر الرفيق الأمين العام المساعد أن العلاقة بين سورية وروسيا ليست مبنية على المقاييس التجارية أوالاقتصادية، بل هي علاقات عمدت بالدم مثل دم الطيار الروسي رومان فيليبوف، مشيراً إلى أن سورية تضم عائلات قدمت شهداء لن تذهب دماؤهم هدراً و سيثأر الشعب السوري لهم ليس حقداً على أحد بل من أجل الحقيقة.

كما قدم الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب شرحاً لواقع العمل التربوي وكيفية تعزيز قيم الشهادة في المدارس.

بدوره الرفيق عمار السباعي أكد عظمة الدماء السورية والروسية التي روت تراب الوطن كي تصون وحدته وتحميه.

أيضاً أكد عضو مجلس الدوما النائب الأول لرئيس منظمة قدماء المحاربين الروس “الأخوة في القتال ” دميتري سابلين، أن سورية قدمت الكثير من الشهداء في حربها ضد قوى الإرهاب الدولي كما أن العديد من العسكريين الروس استشهدوا في سورية وبذلك تعمدت أرض سورية بالدماء السورية والروسية وهؤلاء الشهداء مثال سامٍ وقدوة يحتذى بها للأجيال القادمة، وأعرب سابلين عن الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد وعقيلته على استقباله أهالي الشهداء الروس في سورية.

من ثم كرم الرفيق الهلال والوفد المرافق له عائلة الشهيد الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي استشهد في سورية، كما عقد الرفيق الهلال اجتماعاً موسعاً مع محافظ ريف موسكو ناقشوا خلاله عدداً من القضايا الحزبية والتنموية والاجتماعية.