تموين درعا تنظيم ٢٩ ضبط تمويني وإغلاقات بالجملة

طلب المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة معالجة تفاوت الأسعار الواضح بين أسواق الجملة والمفرق ومتابعة المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

وخلال جولة رافقه بها “البعث ميديا “لتفقد واقع توافر المواد والأسعار في أسواق شمال الخط استمع الحافظ من المواطنين إلى ملاحظاتهم حول مدى توافر السلع الغذائية وتقيد الباعة بالأسعار مؤكدا توافر المواد التموينية بأنواعها في الأسواق وضرورة إلزام الباعة بإعلان أسعار السلع.

وخلال الحملة التي تقوم بها مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في محافظة درعا أغلقت اليوم العديد من المحال والفعاليات التجارية والمطاعم بدرعا بعد تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب مخالفات في البيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير نظامية وبيع مواد مجهولة المصدر، و الإغلاق بوجه التموين وتم خلال الحملة اليوم تنظيم عدد من الضبوط التموينية وتنفيذ أكثر من خمسة إغلاقات بحق المخالفين، ليرتفع عدد الضبوط خلال أربعة أيام إلى أكثر من ٢٩ ضبطا ، وأشار الحافظ بأن المديرية تقوم بتشديد وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بعمل جماعي والتركيز على المواد الأساسية لمعيشة المواطن و تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، مؤكدا أن هذه الحملة مستمرة في مدينة درعا ومراكز المدن في المحافظة لقمع أي مخالفة أو تجاوز من التجار ضعاف النفوس .

البعث ميديا ||درعا_دعاء الرفاعي