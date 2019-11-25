“ريشة ووتر على ضفاف العاصي”.. احتفالية بمناسبة عيد الثقافة السنوي بحماة

ضمن فعاليات احتفالية وزارة الثقافة بعيدها السنوي، تطلق مديرية الثقافة في حماة احتفاليتها تحت عنوان ( ريشة ووتر على ضفاف العاصي ).

برنامج المهرجان، الذي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل، سيتضمن أمسية طربية لمنتدى الاثنين الموسيقي، بقيادة الفنان الدكتور فراس يعقوب آغا، على مدرج دار الأسد للثقافة بحماة.

كما سيقدم في أنشطته المتعة السمعية والبصرية، مع افتتاح معارض فن تشكيلي بمختلف تفرعات هذا الفن الجميل من رسم إلى الصورة إلى النحت والزخرفة والخط العربي، وذلك بمشاركة كبار فناني القطر، وفي مواقع مختلفة في مدينة حماة والمراكز الثقافية المنتشرة في المحافظة.

هذا وسيرافق معارض الفن التشكيلي أمسيات غنائية وعزف موسيقي في مواقع الإبداع التشكيلي، وستقدم فرقة محردة على مدى يومين عرضا مسرحيا فنيا بعنوان ( عطر الليل ) للمخرج يوسف شموط من وحي مسرح الرحابنة، إضافة لتكريم قامات إبداعية في مجال الفن التشكيلي.

مدير الثقافة بحماة، سامي طه، ذكر أن هذا المهرجان سيكون بمثابة احتفالية ينتصر من خلالها الجمال والأصالة لتكتمل ملحمة نصر الوطن على الإرهاب والشر في الميادين كافة.

ولفت إلى أن الحياة الثقافية في المحافظة لم تتوقف طوال سنوات الحرب الإرهابية، انطلاقا من دور الثقافة والتزامها بقضايا الوطن، مع التركيز على الاحتفال بكل ما هو إنساني ونبيل يعزز حب الوطن ويصون إرثه الثقافي والحضاري.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد