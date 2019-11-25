ضحايا بغارات للعدوان على الحديدة

لقي عدد من اليمنيين حتفهم وأصيب آخرون بغارات لطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن طيران العدوان شن 10 غارات على جزيرة كمران، وثلاث غارات على رأس عيسى، لافتا إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين.